Системный оператора провел первые в своей истории соревнования профессионального мастерства администраторов оперативно-информационных комплексов

С 28 по 31 мая 2018 года в Пятигорске на базе Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга прошли Первые соревнования профессионального мастерства администраторов оперативно-информационных комплексов (ОИК) региональных диспетчерских управлений.

Надежность и эффективность управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России в значительной степени обеспечивается за счет применения комплекса автоматизированных систем, в основе которого находится ОИК СК-2007. В Системном операторе уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня подготовки администраторов, отвечающих за работоспособность этого ключевого средства автоматизации технологических процессов. В частности, разработаны требования к уровню квалификации должности администратора ОИК, проводится периодическая оценка квалификации специалистов, реализуются программы по повышению уровня профессиональной подготовки администраторов.

Организация соревнований профессионального мастерства администраторов ОИК стала следующим закономерным этапом данной работы.

В Первых соревнованиях профессионального мастерства администраторов ОИК в Пятигорске приняли участие 14 специалистов филиалов – региональных диспетчерских управлений: семь специалистов из РДУ операционной зоны ОДУ Юга, двое – от операционной зоны ОДУ Центра и по одному – от операционных зон ОДУ Северо-Запада, Сибири, Урала, Средней Волги и Востока.

Все участники соревнований на основе жеребьевки были разбиты на семь команд, по два сотрудника в каждой. В каждую команду вошел один представитель операционной зоны Юга и один представитель из другой операционной зоны. Перед началом соревнований участникам была предоставлена возможность ознакомиться с перечнем заданий и распределить внутри команд роли основного и дублирующего администраторов на разных этапах соревнований.

Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований возглавил заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Федор Опадчий. Составление программы соревнований и подробная техническая проработка заданий для каждого этапа стали самыми трудоемкими и ответственными задачами в процессе подготовки соревнований. Программа предусматривала прохождение участниками 11 этапов, логически выстроенных в "жизненный цикл" работы администратора ОИК.

На первом этапе "Создание двухмашинной группы ОИК" участникам было необходимо в функционирующую одномашинную группу ОИК добавить второй сервер и выполнить полную настройку резервирования серверов в двухмашинной группе ОИК. Этот этап был одним из самых сложных в программе соревнований. К тому же команды только сформировались, и при этом участникам требовалось быстро достичь взаимопонимания, чтобы действовать слаженно. Лучше всего первый этап смогла пройти команда, состоявшая из представителей Амурского и Дагестанского РДУ, набравшая 156,5 баллов из 165 возможных.

В ходе второго этапа "Настройка категорий электронного оперативного журнала "ёЖ-2" оценивались профессиональные знания и навыки администрирования журнала и системы санкционирования ОИК СК-2007.

На третьем этапе "Настройка межмашинного обмена между двумя серверами ОИК" участникам необходимо было организовать прием телеметрической информации от эмулятора удаленного диспетчерского центра как нового направления информационного обмена.

На четвертом этапе "Настройка достоверизации телеизмерений (ТИ)" оценивались навыки описания системы достоверизации ТИ и знание методик проверки заданных настроек.

Пятый этап "Описание нормативно-справочной информации для подсистемы СРТ/СРПГ" (системы регистрации и межуровнего обмена командами диспетчерского управления, отчетной и плановой информацией на базе XML-сообщений) был посвящен проверке навыков работы с данной подсистемой.

Один из самых трудоемких этапов – шестой: "Создание комбинированной и графической форм отображения" – потребовал от участников действий по созданию комбинированной формы отображения с таблицей и графиком, корректировке графической схемы энергообъекта типа ГЭС, созданию и расчету необходимых телесигналов состояния, телеизмерений, нанесения телемеханики на графическую схему с учетом требований стандарта Системного оператора по телеизмерениям. Шестое задание завершало первый день соревнований.

Второй день начался с заданий на обнаружение участниками нарушений в работе ОИК (этап 7 "Анализ нештатных ситуаций"). Наибольшее количество "дефектов" и "нарушений" 22 из 25 обнаружила объединенная команда Архангельского и Астраханского РДУ. Победа на этом этапе закрепила за командой статус лидера. И наиболее острая борьба велась в дальнейшем между командами, расположившимися на 4–2 местах.

Задания на этапах 8 "Анализ работы комплекса со стороны прикладного и системного программного обеспечения (ПО)" и 9 "Определение внешних задач и ПО, выполняющих некорректное подключение к базе данных реального времени и/или запрос данных" также были посвящены оценке навыков анализа и устранения нештатной работы ОИК.

Задания на этапах 10 и 11 "Изменение роли сервера публикатора" позволили оценить навыки администратора по восстановлению работы ОИК при критическом сбое репликации. Условия этих этапов включали нештатную ситуацию – случайный фактор, максимально приближающий выполнение задачи к реальной жизни. Сразу после того, как команды ознакомились с описанием задания 10-го этапа и приступили к его выполнению, судьями была дана новая вводная – администратор, который на этот момент был основным в группе, был объявлен судьями внезапно заболевшим. Ему требовалось покинуть рабочее место, а выполнение задания должен был продолжить дублирующий администратор в одиночку. Задание 11 этапа уже в одиночку выполнял "выздоровевший" основной администратор.

Наблюдение за действиями участников в ходе выполнения заданий и оценку полученных результатов осуществляла судейская комиссия, в которую вошли: заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления (АСДУ) АО "СО ЕЭС" Иван Занин, начальник службы внедрения и сопровождения АСДУ Татьяна Георгиштян, начальник отдела оперативно-информационных комплексов этой службы Кирилл Быков, заместитель начальника службы АСДУ Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока Владимир Котов, начальник отдела внедрения и сопровождения службы АСДУ Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга Елена Парамонова.

Победителем соревнований стала команда Архангельского и Астраханского РДУ, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех этапов (955,75 из 1030 возможных). В составе команды: старший администратор ОИК отдела внедрения и сопровождения службы АСДУ Архангельского РДУ Алексей Родионов и ведущий администратор ОИК службы АСДУ Астраханского РДУ Андрей Якубовский.

Второе место заняла команда администраторов ОИК Воронежского и Ростовского РДУ с результатом 920,19 баллов. В команду вошли: начальник службы АСДУ Воронежского РДУ Дмитрий Зорин и начальник отдела внедрения и сопровождения службы АСДУ Ростовского РДУ Александр Недилько.

Третьими стали администраторы ОИК Амурского и Дагестанского РДУ, набравшие 898,11 баллов. В составе команды: старший администратор ОИК отдела внедрения и сопровождения службы АСДУ Амурского РДУ Илья Романенко и ведущий администратор ОИК службы АСДУ Дагестанского РДУ Гаджи Ахмедов.

Участникам команд, занявших призовые места, были вручены почетные призы и памятные грамоты.