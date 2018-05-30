Специалисты "Оренбургэнерго" подключили к электросетям новые объекты

Одним из основных видов деятельности филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" является технологическое присоединение к электрическим сетям. Это простая процедура, которая состоит из трех этапов: подача заявки, заключение договора и подключение в сеть.

- Для того чтобы узнать с чего начать, какие документы необходимо собрать для присоединения к электросетям - нужно обратиться в любой район электрических сетей филиала "Оренбургэнерго", - говорит Виктор Зильберштейн, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Оренбургэнерго". – Мы регулярно проводим встречи с заявителями по всей области, где подробно объясняем все этапы технологического присоединения. Если возникают какие-то вопросы, мы всегда готовы помочь.

С начала 2018 года в филиал "Оренбургэнерго" поступило 1223 заявки на технологическое присоединение общей мощностью 105,9 МВт; заключено 845 договоров на 61,1 МВт и фактически включен в сеть 461 новый объект суммарной мощностью 72 МВт. Только в течение мая энергетики подключили к электрическим сетям производственную базу нефтедобывающей организации в Новосергиевском районе, подстанцию напряжением 110 кВ, питающую промышленное предприятие в г. Орске, жилые дома, торговые павильоны и частные административные помещения в Оренбургской области.

ПАО "МРСК Волги" является межрегиональной электросетевой компанией, которая располагает резервами электрической мощности на центрах питания в 7 регионах ПФО. В компании организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).

