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Отраслевые новости: Россия

Стали известны причины "пожара" в здании налоговой службы на Каширке в Москве

Стали известны причины пожара в здании налоговой службы на Каширке в Москве

1 июня 2018, 11:11
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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У спасателей Москвы сегодня трудный день – сразу несколько пожаров и разгул стихии. Одно из возгораний произошло в здании налоговой службы на Каширском шоссе.

В ГУ МЧС России по Москве рассказали подробности и причины инцидента. Так, по данным спасателей, в доме 44 по Каширскому шоссе произошло замыкание проводки.

- В электрощитовой на первом этаже случилось короткое замыкание электрического кабеля, - сообщили "Регион online" в чрезвычайном ведомстве.

Известно, что горения в здании ИФНС России №24 по Москве не последовала, однако из-за задымления сработала пожарная сигнализация.

Из налоговой службы эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.

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