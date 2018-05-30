Стали известны причины "пожара" в здании налоговой службы на Каширке в Москве

У спасателей Москвы сегодня трудный день – сразу несколько пожаров и разгул стихии. Одно из возгораний произошло в здании налоговой службы на Каширском шоссе.

В ГУ МЧС России по Москве рассказали подробности и причины инцидента. Так, по данным спасателей, в доме 44 по Каширскому шоссе произошло замыкание проводки.

- В электрощитовой на первом этаже случилось короткое замыкание электрического кабеля, - сообщили "Регион online" в чрезвычайном ведомстве.

Известно, что горения в здании ИФНС России №24 по Москве не последовала, однако из-за задымления сработала пожарная сигнализация.

Из налоговой службы эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.