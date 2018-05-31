УК "Кузбассразрезуголь" приступила к строительству двух электроподстанций

Более 300 млн рублей направит ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) на строительство электроподстанций "Моховская" и "Иганинская" в Беловском районе.

Решение о строительстве ПС "Иганинская" 35/6 кВ принято в связи с развитием мощностей филиала "Моховский угольный разрез", чтобы удовлетворить растущие потребности предприятия в электроэнергии. На сегодняшний день уже проложена питающая линия напряжением 35 кВ, в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы.

Одновременно с этим ведётся строительство ПС "Моховская" 110/35/6 кВ. Она заменит аналогичную одноименную подстанцию, от которой получают электроэнергию не только потребители Моховского разреза, но и ряд угольных предприятий других компаний, а также город Полысаево.

"К месту расположения существующей подстанции "Моховская" подходят подземные выработки шахты "Байкаимская", поэтому согласно плану горных работ мы должны перенести этот важнейший энергообъект на новое место", — комментирует заместитель директора ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" по капитальному строительству Евгений Буймов.

Подстанции "Иганинская" и "Моховская" будут оснащены современным оборудованием и обеспечат дальнейшее развитие филиала Компании. Их ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 года.