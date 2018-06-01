Юристы Т Плюс – лучшие в судебно-претензионной работе

Централизованная служба правового обеспечения ПАО "Т Плюс" признана лучшим юридическим департаментом России 2018 года в номинации "За эффективную судебно-претензионную работу" по версии журнала "Legal Insight".

Уже 13 лет журнал авторитетное отраслевое издание проводит конкурс среди коллективов юридических служб российских и зарубежных компаний для определения лучших из них. Критерии оценки профессиональной деятельности определяет экспертный совет конкурса из числа признанных лидеров корпоративной юриспруденции. Цель конкурса - общественное признание профессиональных успехов корпоративных юристов, выявление и распространение лучшей практики организации юридических служб и управления юридическими рисками, содействие объединению профессионального сообщества юристов и повышению общего уровня значимости и статуса юридической профессии.

В 2018 году участие в конкурсе приняли юридические коллективы 65 компаний. В борьбу c юридическим блоком Т Плюс за звание лучшего юридического департамента России в сфере судебной работы вступили команды таких компаний, как Северсталь, Сименс, Сони Электроникс, ГК "Русагро", ДИКСИ Групп, Стройгазмонтаж, Сбербанк страхование жизни, X5 Retail Group и другие. По результатам оценки заявок Экспертный совет конкурса присудил награду Централизованной службе правового обеспечения Т Плюс.