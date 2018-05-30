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Эксклюзив

Усовершенствованные системы измерения кабельных изделий

Усовершенствованные системы измерения кабельных изделий

1 июня 2018, 11:35
Рубрика: Эксклюзив
Метки: КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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Прочная и высокоточная система измерения параметров кабельных изделий служит одним из основных факторов, способствующих увеличению выпуска продукции и обеспечивающих высокий уровень качества готовых изделий для потребителя. Компания iVISION GmbH (Германия) усовершенствовала свои системы в соответствии с сегодняшними потребностями. Предлагаемые этой компанией контрольно-измерительные системы представляют собой высокоточное дополнение к надёжным встроенным решениям.

Компания iVISION GmbH разработала новый усовершенствованный вариант прочных и эффективных измерительных систем для измерения изоляции кабелей. Повышен общий уровень точности, который теперь полностью соответствует высоким стандартам кабельной отрасли и отвечает требованиям по сокращению потребляемого материала на экструзионных линиях. Предлагаемые компанией системы типа Optistation System для измерения кабельных изделий с точностью результатов измерения до микрона и полями измерения для кабелей диаметром до 160 мм представляют собой контрольно-измерительные устройства для исключительно широкого спектра областей применения.

В новых усовершенствованных системах измерения сохраняются все характеристики базовых вариантов систем, которые впервые были выпущены на рынок в 1997 году. Это такие характеристики, как: современный пользовательский интерфейс, возможность статического контроля производственных процессов и отображение данных в графической форме, задаваемые пользователем гибкие протоколы, открытые интерфейсы базы данных и поддержка нескольких систем на территории клиента. Машины для резки, предназначенные для нескольких областей применения, например, для силовых кабелей с трёхслойной изоляцией из сшитого полиэтилена, дополняют продуктовую линейку измерительных систем для кабельных изделий типа Optistation.   

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: RusCable.Ru
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