В Краснодаре определили лучших специалистов по учету электроэнергии

В Краснодаре на учебном полигоне Энергетического института повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" прошли соревнования профессионального мастерства среди персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию приборов учета электрической энергии. В мероприятии приняли участие все филиалы Кубаньэнерго, а также команда компании "НЭСК-электросети".

По итогам соревнований первое место заняла команда филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети, второе – Тихорецкие электросети, третье – Адыгейские электросети.

Приветствуя победителей, первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян отметил, "соревнования стали уже традиционными и являются одной из форм обучения персонала Кубаньэнерго. Они позволяют оценить уровень профподготовки и квалификацию специалистов, а также определить "узкие места" в подготовке персонала, с целью дальнейшего улучшения качества обслуживания потребителей, организации безопасного производства работ и повышения эффективности работы персонала".

Основными целями соревнований стали оценка уровня профессиональной подготовки персонала, повышение качества и безопасности работ при обслуживании приборов учета электроэнергии, а также обмен опытом.

В рамках соревновательной программы энергетики Краснодарского края и Республики Адыгеи продемонстрировали свои знания нормативно-технической базы и практические навыки при проверке схемы измерительного комплекса в электроустановках до 1000 В.

Кроме профессиональных компетенций и практических навыков участников, судейская коллегия оценивала внешний вид и укомплектованность команд собственными средствами индивидуальной защиты, приборами, документацией, инструментами и приспособлениями для выполнения работ на всех этапах соревнований.

Соревнования стали традиционными и проводятся уже в третий раз.