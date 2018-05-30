В ОАО "Сетевая компания" проходят соревнования бригад электромонтеров распределительных сетей

Одними из первых конкурс профессионального мастерства провели в филиале Казанские электрические сети. Мероприятие по традиции было организовано на полигоне, находящемся в Березовая роща (возле поселка Мирный). В соревнованиях приняли участие 5 бригад РЭС филиала, работающих под напряжением.

Начало мероприятий ознаменовалось поднятием флага командой Южного РЭС - победительницей прошлого 2017 года и напутственным словом директора КЭС Рафаиля Закирова, который пожелал всем участникам соревнований продемонстрировать профессиональные навыки, знания и мастерство, обменяться передовым опытом по организации, технологии и безопасным методам выполнения работ, а судьям - быть беспристрастными, выбирая лучшего.

Соревнования состояли из нескольких этапов: проверка знаний действующих правил, инструкций и норм; освобождение пострадавшего от действия электрического тока на угловой опоре ВЛ 6 кВ (без применения автоподъемника), оказание первой медицинской помощи на манекене-тренажере "Илюша"; замена изолятора на опоре ВЛ 6 кВ; замена ответвления от ВЛ 0,4 кВ к вводу здания, выполненного неизолированным проводом, на СИП (работа выполняется под напряжением); ликвидация очага возгорания в ячейке трансформатора на КТП, допуск на тушение пожара; оценка действий диспетчера на этапах.

На каждом этапе состязаний отдельно оценивались действия диспетчера, мастера, производителя работ и члена бригады, что позволяло определить не только лучшие бригады, но и лучших по профессии.

Переходящий кубок соревнований вместе с медалями и ценными подарками вручал директор КЭС Рафаиль. Закиров, который в заключительном слове отметил, что проведенные соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, бригады обменялись передовыми навыками и опытом работы, знаниями, повысили качество обслуживания и эксплуатации распределительных сетей. Кроме того, он подчеркнул, что 2018 год является юбилейным для филиала – Казанские электрические сети были образованы 75 лет назад - а также очень ответственным в преддверии проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Казани.

Аналогичный сценарий соревнований был также реализован в Елабужских электрических сетях – соревнования проходили на учебно-тренировочном полигоне при ПС "Морты-2" (Елабужский РЭС). Несмотря на волнение, которое испытывали участники перед началом соревнований, все бригады сумели мобилизоваться и показать слаженность в действиях, качество выполненных заданий, правильность подбора инструментов и соблюдение техники безопасности. Самыми захватывающими и зрелищными, как обычно, стали этап по освобождению пострадавшего от действия электрического тока и этап по ликвидации очага возгорания на КТП, а самыми длительными по времени прохождения – технологические этапы бригад РПН. Высокое профессиональное мастерство и теоретические знания помогли участникам успешно справиться со всеми заданиями.

В филиале Чистопольские электрические сети приняли участие 7 бригад, работающих на отключенном оборудовании, а также 7 бригад, работающих на оборудовании, находящемся под напряжением.

На оценку организации укомплектованности бригадного автомобиля было представлено 14 автомобилей. Многие участники соревнований при подготовке своего автомобиля проявили творческий подход. Бригада Алексеевского РЭС продемонстрировала необычное кайдзен-предложение – "Перевозка провода с помощью катушек". Бригадная автомашина Нурлатского РЭС удостоилась лучшего результата внедрения системы 5S в бригадном автомобиле и была награждена почетной грамотой.

Команды продемонстрировали интересные предложения по организации своих автомобилей, но самым оригинальным оказалось предложение Аксубаевского РЭС. Команда под руководством начальника РЭС Марата Сруртдинова и электромонтёра Артема Николаева сконструировала уникальное приспособление по выполнению наброса на линию и была награждена почетной грамотой за активную жизненную позицию и за инициативу.

Соревнования профессионального мастерства – это не только добрая традиция, но и подспорье для энергетиков в оттачивании теоретических и практических профессиональных навыков, обмена опытом. Они, прежде всего, нацелены на внедрение прогрессивных методов ремонта и повышение профессионализма его участников, тем более что специалисты ОАО "Сетевая компания" все больше используют в своей деятельности принципиально новую технику и оборудование.