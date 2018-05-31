В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" прошел День открытых дверей для поставщиков

В рамках Дня российского предпринимательства в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" проведен День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, посвященный вопросам организации закупочной деятельности.

Цели мероприятия – обеспечить Популяризацию программы партнерства между ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), информировать участников об основных направлениях закупочной деятельности компании и требованиях, предъявляемых к подрядчикам, а также заявить о политике группы компаний "Россети" в отношении повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности.

В мероприятии приняли участие представители Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса и АО "Корпорации "МСП". Представитель последней рассказал участникам встречи об обеспечении доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.

По словам начальника отдела планирования и отчетности департамента логистики и МТО ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Эдуарда Палютина, в 2017 году более 81% фактического объема закупок в стоимостном выражении было произведено энергокомпанией у субъектов малого и среднего предпринимательства. "Мы заинтересованы в повышении конкуренции и взаимовыгодном сотрудничестве с деловыми партнерами",- подчеркнул Эдуард Палютин.

Напомним, закупочная деятельность ПАО "МРСК Центра и Приволжья" осуществляется в соответствии с нормами и принципами законодательства Российской федерации в сфере закупок, с безусловным учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352 от 11 декабря 2014 г. "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Открытость и прозрачность закупочной деятельности обеспечиваются посредством проведения закупочных процедур на конкурентной основе с использованием функционала электронных торговых площадок.