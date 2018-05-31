Завод "Энергокабель" поздравляет с Днем защиты детей

Дети – наше будущее, наш смысл жизни и наша главная радость. И сегодня, в первый день лета, хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и любим, получал всю необходимую защиту и поддержку, мог наслаждаться счастливым и беззаботным детством! А всем родителям, всем взрослым, которые в ответе за счастье и безопасность ребятишек, хотим пожелать терпения, доброты, нежности и отличного настроения. Пусть ваши семьи будут по-настоящему крепкими, пусть оправдываются надежды и сбываются мечты, пусть в вашей жизни звучит искренний, радостный, довольный детский смех – и дает силы на новые свершения!