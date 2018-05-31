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Новости компаний

Завод "Энергокабель" поздравляет с Днем защиты детей

Завод Энергокабель поздравляет с Днем защиты детей

1 июня 2018, 12:03
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

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Дети – наше будущее, наш смысл жизни и наша главная радость. И сегодня, в первый день лета, хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и любим, получал всю необходимую защиту и поддержку, мог наслаждаться счастливым и беззаботным детством! А всем родителям, всем взрослым, которые в ответе за счастье и безопасность ребятишек, хотим пожелать терпения, доброты, нежности и отличного настроения. Пусть ваши семьи будут по-настоящему крепкими, пусть оправдываются надежды и сбываются мечты, пусть в вашей жизни звучит искренний, радостный, довольный детский смех – и дает силы на новые свершения!

Компания: АО "Завод "Энергокабель"
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