Более 22 тысяч потребителей обратились за услугами в филиал "Владимирэнерго" за 5 месяцев 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подвели итоги работы с потребителями за 5 месяцев 2018 года. Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Владимирской области. Об этом свидетельствуют более 22 тысяч обращений поступивших в филиал (на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Наибольшей популярностью продолжает пользоваться услуга технологического присоединения к электрическим сетям – около 9 тысяч обращений касалось этого направления деятельности энергокомпании. Остальные обращения связаны с коммерческим учетом (более 400 обращений), техническим обслуживанием электросетевых объектов (более 3000 обращений), передачей (более 1000 обращений) и отключением электрической энергии (более 3000 обращений) и другими вопросами. Также, 283 обращения было подано на оказание дополнительных услуг (в том числе по установке и замене приборов учета).

Специалисты энергокомпании на постоянной основе проводят работы по повышению качества и удобства предоставляемых услуг. На сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться во "Владимирэнерго" любым удобным для себя способом. Так, в обозначенный период из более чем 22 тысяч обращений, около 17 тысяч обращений были направлены потребителями заочно (через Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту), остальные поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.

Дополнительную информацию о предоставляемых филиалом "Владимирэнерго" услугах можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-100-33-00, на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru, в офисах обслуживания потребителей филиала расположенных в городах: Александров, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Петушки и Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: город Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 91.