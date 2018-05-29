"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в Едином презентационном дне в Кыргызстане

В период с 24 по 25 мая в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" прошел Единый презентационный день (ЕПД) по теме "Инновации для развития энергетики". Цель данного мероприятия – ознакомление с инновационными конкурентоспособными идеями, готовыми продуктами и технологиями в области энергетики и их последующее внедрение на объектах энергопредприятий.

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в данном мероприятии наряду с такими международными компаниями-производителями основного энергетического оборудования как Siemens, General Electric, Уралэлектротяжмаш, завод "Изолятор", Таврида Электрик, СВЭЛ, SDEE и др.

Сотрудники "ЭМ-КАБЕЛЬ" приняли участие в ЕПД с докладами, в которых ознакомили слушателей с заводом, с Группой Компаний "Оптикэнерго", рассказали про производственные мощности предприятия, про виды выпускаемой продукции, а также про инновационные разработки компании.

ЕПД посетили широкий круг специалистов энергоотрасли Республики: Национальные энергохолдинги, энергетические компании Кыргызстана, НИИЭЭ при ГКПЭН КР, КГИПИИ "Энергопроект", а также КГТУ им. И. Раззакова, всего в Едином презентационном дне присутствовало 128 участников. Мероприятие такого формата в Кыргызстане проводилось впервые. В рамках "Программы внедрения инноваций в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" на 2018 – 2023 годы ЕПД планируется проводить ежегодно.

Генеральный директор ОАО "НЭСК" Айткулов Медетбек Ашыркулович особо отметил значимость меропиятия: "В основном закупки в Кыргыстане проходят по средством тендеров в электронном виде, что сводит личное общение потребителей и поставщиков к минимуму. А кто как не сами производители лучше расскажут про все возможности совей продукции? ЕПД дает возможность задать вопрос специалистам напрямую и получить развернутые ответы".

По итогам работы экспертной комиссии продукция "ЭМ-КАБЕЛЬ" рекомендована для применения в энергосетях республики Кыргызстан. Информация о закупках для нужд ОАО "НЭС Кыргызстана" будет передаваться участникам ЕПД.