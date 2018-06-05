Энергетики выявили вопиющий случай многократного вмешательства в работу ЛЭП в ст. Северской

Специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") выявили вопиющий факт многократного вмешательства в работу распределительных сетей (набросов на провода) в станице Северской под Краснодаром. Внеплановый осмотр линии электропередачи уровнем напряжения 10 кВ был произведен персоналом энергокомпании после поступления ряда обращений от местных жителей и СМИ об отключениях электроэнергии на нескольких улицах населенного пункта. Как выяснилось, причиной неоднократного нарушения электроснабжения жителей станицы стали набросы на провода ВЛ различных предметов сторонними лицами.

Во время осмотра воздушной линии электропередачи специалисты Северского РЭС Краснодарских электросетей обнаружили на проводах ЛЭП самодельные растяжки из медной проволоки, камней, сотового телефона и частей погибшего животного (змеи).

Данные действия стали причиной неоднократного нарушения энергоснабжения жителей станицы.

Информация передана в правоохранительные органы. В настоящее время ведется розыск лиц, причастных к данному правонарушению. Виновные будут привлечены к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

Кубаньэнерго напоминает, нарушение правил поведения в охранных зонах линий электропередачи и вблизи энергообъектов смертельную опасность для людей, ставит под угрозу надежность энергоснабжения потребителей и объектов инфраструктуры.

О фактах нарушения охранных зон и незаконного вмешательства в работу электросетевого оборудования можно сообщить по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 или оставить обращение на официальном сайте www.kubanenergo.ru.