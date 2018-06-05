Гидроагрегат № 3 Рыбинской ГЭС выведен на замену

Специалисты Рыбинской ГЭС начали работы по замене гидроагрегата со станционным номером 3. В настоящий момент идет демонтаж оборудования. После замены гидроагрегата и перемаркировки установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличится на 10 МВт.

Обновление оборудования проводится в соответствии с Программой комплексной модернизации* (ПКМ) РусГидро. Гидроагрегат № 3 – второй гидроагрегат из трех, подлежащих комплексной замене в рамках контрактного соглашения между ПАО "РусГидро" и ОАО "Силовые Машины".

Генеральный подрядчик отвечает за демонтаж и монтаж оборудования, шефмонтаж и пусконаладочные работы. На гидроагрегате заменят турбину, генератор, систему возбуждения, систему автоматики и вспомогательное оборудование. Новый агрегат будет обладать улучшенными эксплуатационными характеристиками. Пуск нового гидроагрегата запланирован на октябрь 2019 года.

Выведенный на замену гидроагрегат отработал на Рыбинской ГЭС 68 лет, он был пущен в эксплуатацию последним из шести 30 декабря 1950 года.