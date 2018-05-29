Глава Минкомсвязи России обсудил подготовку к ЧМ-2018

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков провел совещание по вопросу подготовки информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). В мероприятии приняли участие представители Роскомнадзора, оргкомитета "Россия-2018", корпорации "Ростех", операторов связи "Ростелеком", "Мегафон", "МТС", "ВымпелКом", а также представители городов-организаторов ЧМ-2018.

"Коллеги, времени до старта Чемпионата мира по футболу осталось немного. Я попросил вас собраться, чтобы вы рассказали о проделанной работе и представили информацию о готовности инфраструктуры. Каждый из вас сделал много для того, чтобы чемпионат был обеспечен сервисами самого высокого уровня. Если есть вопросы, которые необходимо обсудить и решить, приступим. Хотел бы услышать о подготовке к чемпионату и убедиться, что проведены все необходимые работы и обеспечение ИКТ пройдет в штатном режиме", — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков.

Глава Минкомсвязи России сообщил о готовности современных ИКТ-сервисов для ЧМ-2018. На время проведения чемпионата будет предоставлена фиксированная связь пропускной способностью 240 Гбит/секунду, профессиональная цифровая радиотелефонная связь TETRA, спутниковая связь, бесперебойная передача вещательного трафика, видеоконференцсвязь, мобильная связь, кабельное телевидение. Команда переводчиков обеспечит перевод пресс-конференций на восемь языков.

В рамках ЧМ-2018 новейшими ИКТ-средствами будут обеспечены 12 стадионов и 200 временных объектов в 17 субъектах РФ. Ранее данные ИКТ-сервисы были протестированы в рамках Кубка конфедераций FIFA 2017 года на 82 объектах в четырех городах проведения Кубка конфедераций — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.