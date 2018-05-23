"Красный котельщик" продолжает обучение своих сотрудников

Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ), входящий в состав компании "Силовые машины", повысил профессиональные компетенции слесарей-ремонтников. Для этого на предприятии прошел конкурс "Лучший по профессии". Такое профессиональное состязание здесь состоялось впервые.

– Необходимость повышения профессионального мастерства сотрудников компании очевидна. Успех базируется на нескольких "китах": грамотно построенном бизнес-плане, эффективном сбыте, современном инжиниринге, качественном производстве и, конечно, квалифицированных кадрах, которые готовы демонстрировать свою максимальную эффективность ради общего дела. От мастерства слесарей, их оперативности в обслуживании, качественного ремонта оборудования зависит работа производственных подразделений и своевременное выполнение заказов, – комментирует генеральный директор ТКЗ Александр Попов.

В конкурсе приняли участие опытные работники и молодые специалисты. Задание по теории прошло в виде викторины. Также члены жюри спрашивали о технике безопасности, организации рабочего места, специфике профессии, применяемых инструментах.

Практическая часть заключалась в сборке редуктора. Жюри оценивало скорость и качество сборки, последовательность выполнения операций, правильность работы редуктора, а также соблюдение техники безопасности. По итогам практического задания все изделия оказались работоспособными, что подтвердило высокую квалификацию слесарей-ремонтников "Красного котельщика".

В 2017 году на развитие персонала Таганрогский котлостроительный завод направил свыше 16 млн руб., что в 2 раза выше по сравнению с 2016 годом. Обучение было направлено на различные категории сотрудников. Задача – повышение уровня знаний котлостроителей, их эффективности и вовлеченности в происходящие на предприятии процессы.