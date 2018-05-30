"МОЭК" взыскал с ТСЖ "Пырьева 9–3" более 19 млн рублей долга за тепло

ПАО "МОЭК" выиграл в Арбитражном суде г. Москвы дело против компании-должника ТСЖ "Пырьева 9–3" на сумму более 19 млн рублей.

Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в многоквартирный дом по адресу г. Москва, улица Пырьева, дом 9, корп. 3 (Западный административный округ), находящийся под управлением ТСЖ "Пырьева 9–3". Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период 2012–2016 гг.

Дело рассматривалось в судах нескольких инстанций, в конце мая по итогам кассации была полностью поддержана позиция ПАО "МОЭК".