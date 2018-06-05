Мастерство на высоте: в Нижневартовске определяют лучших линейщиков "Тюменьэнерго"

Генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук открыл сегодня, 4 июня, соревнования профессионального мастерства персонала АО "Тюменьэнерго" по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. В течение ближайших пяти дней одиннадцать команд из подразделений компании, работающих в Тюменской области, Югре и на Ямале, будут демонстрировать свои знания и навыки на учебно-тренировочном полигоне в Нижневартовске.

Тематика соревнований меняется ежегодно. Линейщики, а именно так в профессиональной среде называют специалистов по обслуживанию воздушных линий электропередачи, командами филиалов последний раз выходили на полигон в 2010 году. В этот раз им предстоит пройти шесть этапов: проверка знаний действующих правил, инструкций и норм; освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры ВЛ 110 кВ; замена дефектного изолятора в поддерживающей подвеске на опоре ВЛ 110 кВ; соединение анкерной петли провода на опоре ВЛ 110 кВ с применением болтового соединительного зажима; измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ; ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при падении провода на землю.

"Линейщики представляют одну из главных профессий в нашей отрасли, именно они позволяют надёжно работать электрическим сетям не только в зоне ответственности "Тюменьэнерго", но и в России, и в мире. В этом заключается особенность наших соревнований", – отметил, приветствуя участников, заместитель главного судьи соревнований, заместитель главного инженера АО "Тюменьэнерго" Василий Боровицкий.

Практическую значимость подобных мероприятий подчеркнул генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук: "Соревнования профмастерства – это самый действенный механизм, который позволяет персоналу не только показать свои результаты, но и посмотреть на коллег, перенять самые передовые технологии и методики. Пожалуй, не существует других ситуаций, когда лучшие специалисты собираются в одном месте и вместе отрабатывают различные вводные, принимают оптимальные решения. Это позволяет в реальной работе, во время сложных метеоусловий и отключений оборудования быстро принимать самое взвешенное решение, которое позволит в кратчайшие сроки устранить все последствия аварии, восстановить энергоснабжение и, как следствие, снизить недоотпуск электроэнергии. Поэтому я уверен: практика соревнований профмастерства положительно отражается и на уровне надёжности "Тюменьэнерго" и на наших взаимоотношениях с потребителями".

Победители корпоративных соревнований менее, чем через два месяца, здесь же в Нижневартовске, представят компанию на Всероссийских соревнованиях профмастерства ПАО "Россети". В 2010 году линейщики "Тюменьэнерго" стали вторыми в России.