Минфин США продлил разрешение на бизнес с En+ и "ЕвроСибЭнерго" до 23 октября, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов.

До указанного срока разрешены операции, включая импорт продукции и технологий, говорится в сообщении. Также разрешено заключать с этими компаниями соглашения, которые необходимы для последующего прекращения бизнеса в соответствии с режимом американских санкций.

Ранее минфин США продлил до 23 октября разрешение на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ", которые подпали под санкции одновременно с En+ и "ЕвроСибЭнерго".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября. Из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций ранее было разрешено выходить до 6 июня.

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