 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Пожар был зафиксирован в Василеостровском районе Северной столицы

Пожар был зафиксирован в Василеостровском районе Северной столицы

5 июня 2018, 14:46
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Обсудить на форуме

225 просмотров

Сведения о возгорании появились поздним вечером в одной из социальных сетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в жилом доме в переулке Каховского, 8. По предварительным данным, в проводах связи произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию. После этого огонь перекинулся на кровлю, где начал быстро распространяться.

Спасателями была проведена полная эвакуация жильцов данного дома. Пожарным удалось справиться с возгоранием, после чего они приступили к разборке крыши.

Также местные жители сообщали, что за час до пожара в квартирах пропал интернет.

Компания: ПУНП.РФ
Другие новости рубрики Россия
Минэнерго обещает не допустить подорожания топлива из-за обнуления экспортной пошлины
Пять регионов получат более 400 млн рублей на строительство техно- и индустриальных парков
Награда
РЭЦ открыл
Эта новость часть сюжета ПУНП
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно