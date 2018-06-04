Пожар был зафиксирован в Василеостровском районе Северной столицы

Сведения о возгорании появились поздним вечером в одной из социальных сетей. Местные жители сообщили, что инцидент произошел в жилом доме в переулке Каховского, 8. По предварительным данным, в проводах связи произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию. После этого огонь перекинулся на кровлю, где начал быстро распространяться.

Спасателями была проведена полная эвакуация жильцов данного дома. Пожарным удалось справиться с возгоранием, после чего они приступили к разборке крыши.

Также местные жители сообщали, что за час до пожара в квартирах пропал интернет.