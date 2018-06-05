Пять регионов получат более 400 млн рублей на строительство техно- и индустриальных парков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 408,76 млн рублей для предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка в Липецкой области, промышленного парка в Ярославской области, индустриального парка в Смоленской области, а также индустриального парка в республике Дагестан. Документ опубликованво вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 408,76 млн рублей на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафоново" в Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в республике Дагестан", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что после завершения строительства в Калужской области смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в Липецкой области - до 50 субъектов МСП, в Ярославской - до 10 субъектов МСП, в Смоленской - до 40 субъектов МСП, а также до 36 субъектов в Республике Дагестан.

"Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими господдержку, увеличится более чем на 1750 единиц", - отмечается в пояснении кабмина.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства", которая является частью государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

ТАСС