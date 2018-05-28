С начала года ЕЭСК подключила к сетям более 400 новых потребителей

Екатеринбургская электросетевая компания подвела итоги работы по технологическому присоединению за 4 месяца 2018 года. С января по апрель были исполнены более 400 договоров на подключение к электросетям, из них почти 80% – техприсоединение льготной категории потребителей до 15 кВт. Общая мощность присоединенных объектов составила 20 МВт.

За отчетный период компания получила 1 097 заявок на технологическое присоединение, из них почти половина поступила в электронном виде через "Личный кабинет" на сайте ЕЭСК.

Средний срок подключения объектов малого и среднего бизнеса составил 44 дня.

Среди ключевых проектов – техприсоединение объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу. В первые месяцы года ЕЭСК подключила к сетям фан-зону болельщиков в ЦПКиО им. В.В. Маяковского, временные сооружения – центр выдачи билетов, волонтерский центр и т.п. – в районе "Екатеринбург Арена", а также объекты улично-дорожной сети вокруг стадиона.

Кроме того, в число социально значимых проектов первых месяцев года вошли объекты освещения автодороги Пермь-Екатеринбург с 338 по 346 км, школа №129 и поликлиника ЦГБ №2.

Напомним, с 1 апреля Центр обслуживания клиентов АО "ЕЭСК" принимает заявки на технологическое присоединение к Центральным электрическим сетям "Свердловэнерго". Теперь жители Екатеринбурга, которые владеют загородной недвижимостью или дачными участками в пригородах, могут получить консультацию и оформить заявку на подключение к сетям на ул. Бориса Ельцина, 1.