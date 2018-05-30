Сопредседатели "группы дружбы" парламентов России и Германии встретились в Москве и договорились об активизации контактов

Первая встреча Павла Завального, председателя комитета Государственной Думы по энергетике, координатора депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ, и Робби Шлунда, недавно избранного Председателем Германо-российской парламентской группы в Бундестаге, состоялась 4 июня на полях Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

Робби Шлунд выразил надежду, что с окончательным укомплектованием группы с немецкой стороны контакты ГосДумы и Бундестага, поставленные на вынужденную паузу год назад, не только возобновятся, но и активизируются. Павел Завальный подтвердил готовность российских депутатов активно включиться в межпарламентское сотрудничество с новым составом Бундестага, и предложил провести первую встречу "групп дружбы" осенью этого года, и затем поддерживать график встреч раз в полгода. Предложения в список тем для обсуждения на первой встрече и перечень тем дальнейшего сотрудничества, в том числе, на межкомитетском уровне, стороны намерены представить в ближайшие недели.

Павел Завальный и Робби Шлунд убеждены в значимости межпарламентского диалога для общей нормализации российско-европейских политических отношений, а так же в том, что депутатам Государственной Думы и Бундестага ФРГ удастся прийти к взаимопониманию по многим вопросам экономической, энергетической и гуманитарной повестки.

"Доктор Шлунд давно и искренне интересуется Россией, неплохо знает русский язык, и это облегчит нам общение и взаимопонимание" - отметил Павел Завальный по итогам встречи.