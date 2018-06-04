Специалисты Ситуационно-аналитических центров ЧМ-2018 в городах Ростов-на-Дону и Волгограде перешли на круглосуточный режим работы

С 1 июня 2018 года Ситуационно-аналитические центры ЧМ-2018 ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в Ростове-на-Дону и в Волгограде перешли на круглосуточный режим работы. Шесть специалистов в каждом из САЦ ведут постоянный мониторинг оперативной обстановки на энергообъектах чемпионата.

Единые Центры по сбору и обработке информации о работе электросетевого комплекса и обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов ЧМ-2018 в каждом из регионов начали работу 14 мая.

Информация о текущих нагрузках на сеть и режимах работы энергообъектов в САЦ чемпионата поступает не только от диспетчеров МРСК Юга, но и от смежных сетевых организаций, предприятий генерации, а также от всех ведомств, задействованных в подготовке и проведении соревнований. По сути, это центры, контролирующие надежность электроснабжения и осуществляющие ситуационное управление аварийно-восстановительными работами при ликвидации технологических нарушений.

Персонал Ситуационно-аналитических центров выполняет задачи по мониторингу оперативной обстановки на объектах чемпионата в части функционирования электросетевых объектов, обеспечению информационно-аналитической поддержки регионального оперативного штаба по энергетике (РОШЭ), анализу и прогнозированию развития технологических аварий и нештатных ситуаций, рисков обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов, задействованных в проведении ЧМ-2018, а при необходимости – координации и мониторингу аварийно-восстановительных работ, проводимых всеми организациями, задействованными в обеспечении внешнего электроснабжения.