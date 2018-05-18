Воронежэнерго повышает надежность энергоснабжения Новоусманского района

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" Евгений Голубченко провел рабочую встречу с главой Новоусманского района Воронежской области Дмитрием Масловым. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Евгений Голубченко проинформировал Дмитрия Маслова, что, учитывая масштабы развития района, его густонаселенность и большое количество промышленных предприятий, с 1 января 2018 года в обеспечивающем его электроснабжение производственном подразделении Воронежэнерго, Новоусманском районе электрических сетей (РЭС) увеличена численность производственного персонала до 130 человек. На данный момент Новоусманский РЭС является одним из самых крупных в филиале.

"Теперь в зоне ответственности Новоусманского РЭС работает 10 бригад специалистов, обеспеченных всей необходимой техникой. Это позволило повысить оперативность реагирования на любые возможные неполадки в сети, снизить время их устранения и обеспечить стабильно высокий уровень надежности энергоснабжения потребителей", - подчеркнул директор Воронежэнерго.

Евгений Голубченко также сообщил о ходе подготовки электрических сетей Новоусманского района к предстоящему осенне-зимнему периоду. Для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей специалисты филиала Воронежэнерго планируют в течение этого года провести в районе капитальный ремонт свыше 20 км линий электропередачи уровня напряжения 0,4 -10 кВ и 16 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). На эти цели будет направлено свыше 15 млн. рублей.

Особое внимание во время встречи было уделено работе по снижению потерь электроэнергии в сетях. В частности, в 2018 году более 380 КТП в Новоусманском районе будут оборудованы современными приборами учета электроэнергии. Более 1000 приборов учета будет установлено у физических и юридических лиц, что позволит повысить контроль за потреблением электроэнергии. На эти цели будет направлено более 18,5 млн рублей.

Евгений Голубченко в ходе беседы также коснулся актуальной проблемы бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

"Специалисты Воронежэнерго постоянно ведут работу по выявлению и пресечению подобных незаконных действий. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией и правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии" - отметил он.

Руководитель воронежского филиала МРСК Центра особенно подчеркнул, что от преступных действий энерговоров в значительной степени страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Дмитрий Маслов сообщил, что руководство района поддержит все инициативы энергетиков, и готово проводить совместные мероприятия, направленные на выявление недобросовестных потребителей, тем самым повышая надежность и безопасность энергоснабжения.

Также глава района затронул тему уличного освещения. Увеличение освещенности улиц в темное время суток - вопрос крайне актуальный для сельских поселений района, однако, зачастую, в их казне отсутствуют необходимые для этого средства.

Евгений Голубченко отметил, что решить данную проблему можно, опираясь на опыт внедрения энергосервисных контрактов:

- В рамках энергосервисных контрактов устанавливаются современные светодиодные уличные светильники. Они потребляют значительно меньше электроэнергии, чем используемые сейчас лампы накаливания. При этом оплата модернизации систем освещения инвесторам осуществляется за счет средств, сэкономленных на энергопотреблении. Как правило, срок окупаемости установки новых светильников по такой схеме составляет 4-5 лет. Для сельских поселений этот вариант являются одним из наиболее оптимальных способов решения вопроса уличного освещения.

Также глава Воронежэнерго подчеркнул, что специалисты предприятия готовы провести все необходимые консультации и оказать всестороннее содействие в решении вопросов, касающихся электроснабжения. Физические и юридические лица при возникновении вопросов могут обратиться по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (по короткому номеру 13-50). Круглосуточно принимаются обращения по отсутствию и нарушению качества электроэнергии, сообщения о хищении электроэнергии и оборудования. По остальным вопросам, включая обращения по частым отключениям электроэнергии, следует обращаться в рабочее время профильных специалистов с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Круглосуточно информацию об отсутствии электроснабжения можно уточнить посредством Viber по номеру +7 915-38-000-38; самостоятельно узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправить запрос об отсутствии электроэнергии можно на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе "Графики отключения и строительства - Получить информацию об отключении". Кроме того, получить информацию по всем интересующим вопросам можно, обратившись в офисы обслуживания потребителей, или оставив сообщение на сайте компании в разделе "Обратная связь".

В завершение встречи Дмитрий Маслов поблагодарил Евгения Голубченко за внимание к вопросу обеспечения надежного энергоснабжения, а также выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, которое позволит эффективно развивать промышленную и социальную инфраструктуру Новоусманского района.