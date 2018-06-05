Жители Саранска в рамках акции "Весна – тают пени" оплатили долги на 48 млн рублей

Более десяти тысяч жителей Саранска приняли участие в акции "Весна – тают пени", оплатив задолженность за теплоэнергию более 48 млн рублей.

С момента старта акции в апреле задолженность по услугам отопления и горячего водоснабжения перед группой компаний "Т Плюс" в Саранске погасили почти 10 870 должников. Потребители оплатили задолженность на выгодных условиях – без пени и штрафов.

По словам директора Мордовского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Елены Чайка, ежемесячно начиная с ноября 2017г. жителям города Саранска при наличии непогашенной задолженности перед теплоснабжающей организации направляются долговые квитанции в количестве не менее 10 000 штук. "Данная акция – очередной шаг по выстраиванию клиентоориентированной политики компании, - отметила Елена Чайка. – Очевидно, что продолжительный отопительный период стал для некоторых клиентов причиной формирования долгов. Однако результаты акции демонстрируют, что люди осознают свою ответственность, и готовы погасить задолженность, а в случае трудной жизненной ситуации – оформить соглашение о реструктуризации задолженности".

На сегодняшний день общий объем задолженности жителей Саранска за потребленные энергоресурсы перед группой компаний "Т Плюс" составляет 83 млн рублей.

Напоминаем, что ПАО "Т Плюс" вправе направлять данные о должниках за отопление и/или горячее водоснабжение в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "В целях усиления работы в рамках исполнительного производства мы будем использовать новые методы работы, а именно направление в Службу судебных приставов заявлений о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего им на праве собственности движимого (автомобили) и недвижимого имущества, включая жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, - продолжает Елена Чайка. - В отношении пяти собственников в мае Службой судебных приставов уже вынесены данные определения. Уважаемые жители Саранска, во избежание проблем прошу своевременно оплачивать квитанции за отопление и горячую воду!"

