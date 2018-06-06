АКРА присвоило ПАО "МОЭСК" кредитный рейтинг наивысшего уровня - ААА(RU), прогноз "Стабильный"

6 июня 2018 года ПАО "МОЭСК" присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале от кредитного рейтингового агентства АКРА на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.

В качестве ключевых факторов рейтинговой оценки ПАО "МОЭСК" агентство АКРА учитывало высокую системную значимость компании, лидирующие позиции в электроэнергетике в Московском регионе, сильный операционный профиль и умеренный уровень долговой нагрузки.

Данный уровень рейтинга соответствует уровню финансовых обязательств Правительства Российской Федерации и является наивысшим по рейтинговой шкале агентства.

"Присвоение кредитного рейтинга наивысшего уровня национальным рейтинговым агентством является не только подтверждением высокого уровня значимости компании в электроэнергетическом секторе, но и справедливой оценкой высоких операционных показателей, проводимой финансово-экономической политики и эффективного управления ликвидностью", - прокомментировал Владимир Мясников, первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО "МОЭСК".