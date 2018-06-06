Александр Новак принял участие в рабочей поездке Президента России Владимира Путина в Австрию

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в рабочей поездке Президента России Владимира Путина в Австрийскую Республику, где глава Российского государства провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и Федеральным канцлером республики Себастианом Курцем.

В ходе рабочей поездки стороны обсудили состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта – поставок природного газа из СССР в Европу.

Было отмечено, что Австрия стала одним из главных узлов транспортировки газа из России в Европу, кроме того республика поддерживает российские планы по увеличению поставок энергоресурсов в Европу, в том числе, через газопровод "Северный поток-2". По итогам визита состоялось подписание соглашения между ООО "Газпром Экспорт" и "ОМФау Газ Маркетинг Трейдинг ГмбХ" о поставках газа до 2040 года.

В рамках визита в Австрию Министр энергетики РФ Александр Новак также принял участие в торжественном приеме по случаю 50-летия сотрудничества компаний "Газпром" и "OMV" и встретился с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.