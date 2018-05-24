Алюминиевая Ассоциация представила новые возможности для обновления инфраструктуры Санкт-Петербурга

Перспективы расширения использования высокотехнологичной алюминиевой продукции в рамках инфраструктурных проектов и решения задач улучшения качества городской среды отметили участники совещания, организованного Алюминиевой Ассоциацией при поддержке Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга с участием предприятий и организаций Северной столицы.

В обсуждении также приняли участие представители профильных комитетов, участвующих в проектах модернизации транспортной, энергетической и жилищной систем города. Отдельное внимание было уделено вопросам роста применения алюминия по таким направлениям, как машиностроение, вагоностроение, инновационная кабельная продукция, гражданская авиация, мостостроение.

Примечательно, что первый в России алюминиевый мост был построен именно в Санкт-Петербурге и исправно служит уже более 50 лет. С учетом возрождения отечественных традиций алюминиевого мостостроения, стоит ожидать, что в Северной столице этот тренд получит положительное развитие и продолжение.

Другим перспективным направлением также является производство вагонов метро: на сегодняшний день в метро Санкт-Петербурга уже курсирует экспериментальный поезд "Нева" из алюминия. А рост траффика на водных магистралях города предполагает, что алюминий может быть востребован и в обновлении парка легких судов нового поколения.