Аслан Докшукин: районные администрации будут ежемесячно информировать о долгах предприятий ЖКХ и управляющих компаний

Результаты деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии в апреле текущего года обсудили на заседании балансовой комиссии АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети").

В своем выступлении управляющий директор АО "Каббалкэнерго" Аслан Докшукин отметил снижение уровня реализации энергоресурса среди населения и организаций жилищно-коммунального комплекса республики, что негативно отразилось на финансово-экономических показателях компании.

По представленной на балансовую комиссию информации, план реализации электроэнергии в апреле текущего года в целом по Обществу составил 93,3%. Для выявления причин снижения этого показателя комиссия провела детальный анализ всех недоработок и недочетов по каждому структурному подразделению энергокомпании.

"Подтянуться" было рекомендовано руководителям энергосбытовых отделений г. Баксана, Баксанского района и г. Нальчика. В свою очередь, в числе отделений с наиболее высокими показателями были отмечены ЭО Зольского (уровень реализации электроэнергии - 104,4%), Терского (101,3%) и Майского (100,7%) районов.

В протокольных поручениях, полученных руководителями структурных подразделений и начальниками профильных отделов гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии, балансовая комиссия отразила комплекс мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов по приоритетным направлениям деятельности компании.

В частности, обязательное ежемесячное информирование районных администраций о необходимости принятия мер по стабилизации платежной дисциплины предприятий ЖКХ и управляющих компаний, направление потребителям-неплательщикам уведомлений на самоограничение потребления электрической энергии, а в случае неисполнения этих требований, направление письменных обращений в адрес Ростехнадзора о применении к руководству указанных предприятий мер, предусмотренных действующим законодательством.

Усиление претензионно-исковой работы в части увеличения количества ежемесячно подаваемых исковых заявлений по всем должникам - физическим лицам, имеющим просроченную задолженность, 100-процентной подачи в суд исковых заявлений в отношении потребителей-неплательщиков, обесточенных за долги, активизация взаимодействия со службой судебных приставов также нашли отражение в протоколе производственного совещания.

Подводя итоги работы комиссии, Аслан Докшукин призвал руководителей подразделений к максимально ответственному подходу к решению поставленных задач и личной самодисциплине, что, по его мнению, в дальнейшем позволит обеспечить реализацию электроэнергии на уровне не ниже 100%.