Автопарк АО "Чеченэнерго" пополнился 106 единицами автоспецтехники

На торжественном мероприятии в Грозном управляемому МРСК Северного Кавказа Обществу "Чеченэнерго" переданы 106 единиц новых автомашин и механизмов. Это обширный перечень автомобилей – УАЗы для мобильных бригад, автогидроподъемники, автокраны, автоцистерны, генераторы, бурильно-крановые машины, эскаваторы, бульдозеры и ряд других.



Вся техника приобретена за счет докапитализации АО "Чеченэнерго" со стороны ПАО "Россети". Получение новой техники поможет повысить оперативность и мобильность выполнения ремонтных и инвестиционных программ, вести работу по снижению потерь электроэнергии, развитию энергокомплекса Чеченской Республики.

Как отметил на церемонии передачи энергетикам техники глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, энергетика в республике требовала принятия срочных и действенных мер. После того, как был создан и начал свою работу оперативный штаб по развитию энергетического комплекса, ситуация стала выправляться. "Сегодня мы видим совсем иную картину. Наведен порядок в обширном хозяйстве "Чеченэнерго". Проводится модернизация материально-технической базы, открыты современные подстанции, строятся новые сети", - подчеркнул Кадыров.



Депутат Государственной Думы РФ, глава оперативного штаба по развитию энергокомплекса ЧР Адам Делимханов отметил, что до сегодняшнего дня автопарк "Чеченэнерго" насчитывал менее трехсот автомашин. Средний возраст эксплуатируемого транспорта достигал 15 лет. Проблема дефицита спецтранспорта во многом затрудняла работу энергетиков. Благодаря договоренности главы республики Рамзана Кадырова с электросетевой компанией "Россети" в распоряжение чеченских энергетиков поступило сразу 106 единиц спецтехники и механизмов.

"Главный показатель деятельности "Чеченэнерго" – минимальное количество отключений. Для того чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию, специалистам необходимо максимально быстро прибыть на место аварии, что было сложно в условиях нехватки спецтехники. Теперь благодаря новейшей технике станет возможным оптимизировать сроки выполнения производственных задач по обслуживанию сетей, реализации ремонтной программы", - сказал Делимханов.