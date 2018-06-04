Энергетики филиала "Оренбургэнерго" показали кукольный спектакль ученикам гимназии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" показали кукольный спектакль "Про его Величество Электричество" ученикам 2 класса гимназии № 2, отдыхающим в летнем пришкольном лагере.

Перед началом представления энергетики провели для ребят исторический экскурс - рассказали о том, где в Оренбургской области загорелась первая лампочка и какие для этого были проведены работы. Для сравнения ребятам было озвучено, сколько на сегодняшний день задействовано специалистов, чтобы жители области круглые сутки были обеспечены электроэнергией.

Затем ребята стали зрителями кукольного представления "Про его Величество Электричество". В сказке царица Темнота захватила короля Света в плен и по всему миру воцарилась тьма. Для того чтобы освободить его Величество Электричество, ребята вместе со слугами короля Вилкой, Розеткой и Лампочкой отгадывали загадки про электроприборы и вспоминали правила электробезопасности. В итоге гимназисты вместе с героями сказки освободили его Величество и вернули свет.

- Мне понравился спектакль. Особенно мама Кошка, которая учит своего котенка тому, что нельзя ничего засовывать в розетку, - рассказывает Марина Метальникова, ученица 2 класса гимназии № 2. – У меня есть младший брат и я обязательно расскажу ему, что электричество может быть опасно. Нужно быть осторожным и не подходить близко туда, где есть предупреждающий знак - желтый треугольник с черной молнией.

Спектакли для детей проводятся в рамках программы по профилактике электротравматизма, которая действует в филиале "Оренбургэнерго" на протяжении десяти лет.

- В целях профилактики электротравматизма мы стараемся максимально охватить население области, - пояснил Владимир Стрижаков, заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала "Оренбургэнерго". – В школах проводим уроки по электробезопасности; в фермерских и автохозяйствах организуем семинары для механизаторов и водителей спецтехники с грузоподъемными механизмами; ведем разъяснительную работу с участниками охотничьих и рыболовных обществ, а также с представителями клубов дельта- и парапланеризма. Детям особенно важно рассказывать об опасности электрического тока, так как они любопытны и не всегда представляют, к чему может привести неправильное обращение с электричеством дома и на улице.