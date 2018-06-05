Финал "CASE-IN": к энергоэффективности с "Транснефтьэнерго" и новым поколением инженеров!

В Москве завершился финал VI Международного инженерного чемпионата CASE-IN, темой которого стало развитие Арктики.

Чемпионат "CASE-IN" − крупнейшая международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Финалу Чемпионата предшествовали отборочные этапы в 55 ведущих технических вузах России и трех стран СНГ. Участниками проекта стали 5000 будущих инженеров, в качестве экспертов выступили более 1000 представителей компаний ТЭК и МСК России.

Команды – финалисты, представляющие 55 вузов России, Беларуси, Казахстана и Киргизской Республики, представили решения инженерных кейсов в шести направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика. Параллельно со студентами свои решения для Арктического региона России защищали молодые специалисты компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Финал "CASE-IN" выявил чемпионов и призеров во всех заявленных направлениях. Победители VI сезона "CASE-IN" получили Кубок чемпионов, звание лучшей инженерной команды 2018 года и многочисленные награды от партнеров Чемпионата.

Впервые в истории Чемпионата была вручена специальная награда, посвященная энергоэффективности и энергосбережению, − "Лучшее решение, направленное на энергосбережение". Вопрос по этой теме был включен в кейс каждого направления по инициативе титульного партнера "CASE-IN" компании "Транснефтьэнерго" в рамках Года энергосбережения в ПАО "Транснефть".

Тема энергоэффективности и энергосбережения вызвала большой профессиональный и личный интерес участников Чемпионата.

"Энергосбережение важно для любого предприятия, так как в среде, где все ресурсы ограничены, необходимо использовать максимально эффективные источники и уметь их применять для конкретных условий", − говорят участники команды "Горизонт 42" Сибирского государственного индустриального университета (г. Кемерово) – бронзовые призеры направления "Горное дело".

С коллегами согласны двукратные чемпионы направления "Нефтегазовое дело" − студенты команды "Second Effort", представляющие Сибирский федеральный университет (г. Красноярск): "Тема энергоэффективности с каждым годом становится все актуальнее, поскольку она позволяет сэкономить предприятиям весьма внушительные средства. Особенно важна политика энергоэффективности в нефтедобывающей промышленности. Добыча нефти в России преимущественно осуществляется механизированным способом, электроэнергия нужна так же и для переработки, транспортировки и даже продажи нефтепродуктов. Даже самые малые и незначительные модернизации могут принести внушительные результаты".

Специалисты компании "Транснефтьэнерго" приняли участие в работе экспертных комиссий всех направлений Финала "CASE-IN" и соревнований Лиги молодых специалистов. Они оценивали решения финалистов по следующим критериям: глубина проработки вопроса по энергоэффективности; применение наилучших доступных технологий; взвешенная экономическая оценка и обоснованность предлагаемого решения; инновационный подход.

За решение, обеспечивающее максимальную энергоэффективность и энергосбережение, специальной награды была удостоена команда "Философский камень" (направление "Нефтехимия", Национальный исследовательский Томский политехнический университет). Участники команды получили ценные призы – флагманские модели смартфонов.

Вручая награду команде "Философский камень", генеральный директор ООО "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов отметил: "Как инженеры вы должны предлагать новые уникальные технологии, уметь отстаивать свои предложения. В то же время вы должны ориентироваться на энергоэффективность каждой предлагаемой технологии. Это позволит вашему предприятию получать дополнительные конкурентные преимущества и следовать мировому тренду на энергосбережение".

Обладатели награды подчеркнули свою включенность в тему энергосбережения: "Наша команда понимала, что в современных экономических условиях каждая компания заинтересована в сбережении различных ресурсов: в сбережении тепла, энергии, а также самих материальных ресурсов. Поэтому в решении отборочного и финального кейсов мы предложили решения для сбережения каждого из этих видов ресурсов, и нам это удалось. Победа в конкурсе на лучшее решение, направленное на энергосбережение, была, тем не менее, для нас неожиданной, потому что все команды показывали высокий уровень подготовки. Выиграв, мы почувствовали гордость, так как наше решение оказалось перспективным и конкурентоспособным. И эта радость все еще с нами!".

Директор фонда "Надежная смена" Международного инженерного чемпионата CASE-IN Артем Королев высоко оценил опыт сотрудничества с ООО "Транснефтьэнерго" в рамках системного продвижения идей энергосбережения среди будущих инженеров: "Вопросы энергосбережения и энергоэффективности сегодня актуальны во всем мире. Тем более эти вопросы актуальны в современной России, потому что эффективное использование энергетических ресурсов и электрических мощностей позволит нашей стране решить проблемы экономического роста и энергетической безопасности. Благодаря титульному партнеру "CASE-IN" компании "Транснефтьэнерго" мы показали важность темы энергоэффективности новому поколению инженеров России и трех стран СНГ. Уверен, профессиональная ответственность и активная гражданская позиция нашей отраслевой молодежи приведут к широчайшему распространению идей энергосбережения в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов".

Организаторы Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − Фонд "Надежная смена", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика". Соорганизатором направления "Электроэнергетика" выступает Ассоциация "Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения".

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Чемпионат проходит при поддержке ведущих компаний ТЭК и МСК, среди которых АО "СО ЕЭС", ООО "Транснефтьэнерго", ПАО "НК "Роснефть", ООО "СИБУР", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "СУЭК", АО "МХК "ЕвроХим", АО "Росгеология", ООО "Майкромайн Рус", ООО "ВГК", АО "Сибирский Антрацит", ООО "ЕвразХолдинг", ООО "Ай Эм Си Монтан", ПАО "РусГидро", ПАО "НЛМК", Объединённая компания "РУСАЛ", Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс", ООО "Сибирская генерирующая компания", ООО "Прософт-Системы", ООО "Распадская Угольная Компания", Выксунский металлургический завод ОМК и другие.