Кабель SUPRLAN в оболочке НГ(А)-LSLTX: безопасность превыше всего

С введением в действие ГОСТ 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (сейчас заменен на ГОСТ 31565-2012) появилась норма токсичности кабелей, применяемых на социальных объектах, к которым относятся:

детские дошкольные учреждения;

школы и образовательные учреждения;

больницы;

специализированные домах престарелых и инвалидов;

спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

и другие учреждения, где людям необходимо больше времени для эвакуации в силу их возраста или физического здоровья.

Указанный ГОСТ регламентирует требования пожарной безопасности на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях. Согласно ему, при прокладке групп кабелей в перечисленных выше объектах, должны применяться типы кабельных изделий не ниже "нг( )-LSLTx".



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

За несоблюдение этих правил, положена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность (в зависимости от степени тяжести причиненного вреда).

В настоящее время компания СУПР предлагает к поставке кабель SUPRLAN UTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu в оболочке нг(А)-LSLTx (арт. 01-0340).

Кабель SUPRLAN нг(А)-LSLTx прошел все необходимые испытания в независимых лабораториях и полностью соответствует ГОСТ 31565-2012, что подтверждено полученными сертификатами.

UTP LSLTx купить можно оформив заказ на нашем сайте www.supr.ru. Дополнительную информацию о характеристиках кабельного изделия вы можете посмотреть во вкладке "Характеристики". Наличие и срок поставки товара уточняйте у специалистов отдела продаж.

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