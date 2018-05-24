Кабель SUPRLAN в оболочке НГ(А)-LSLTX: безопасность превыше всего

LEKRON: Репортаж о посещении
6 июня 2018, 15:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, КАБЕЛЬ, SUPRLAN
С введением в действие ГОСТ 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (сейчас заменен на ГОСТ 31565-2012) появилась норма токсичности кабелей, применяемых на социальных объектах, к которым относятся:
Указанный ГОСТ регламентирует требования пожарной безопасности на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях. Согласно ему, при прокладке групп кабелей в перечисленных выше объектах, должны применяться типы кабельных изделий не ниже "нг( )-LSLTx".
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
За несоблюдение этих правил, положена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность (в зависимости от степени тяжести причиненного вреда).
В настоящее время компания СУПР предлагает к поставке кабель SUPRLAN UTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu в оболочке нг(А)-LSLTx (арт. 01-0340).
Кабель SUPRLAN нг(А)-LSLTx прошел все необходимые испытания в независимых лабораториях и полностью соответствует ГОСТ 31565-2012, что подтверждено полученными сертификатами.
UTP LSLTx купить можно оформив заказ на нашем сайте www.supr.ru. Дополнительную информацию о характеристиках кабельного изделия вы можете посмотреть во вкладке "Характеристики". Наличие и срок поставки товара уточняйте у специалистов отдела продаж.
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