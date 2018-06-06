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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На территории Пензенской ТЭЦ-1 меняют изношенные теплосети

На территории Пензенской ТЭЦ-1 меняют изношенные теплосети

6 июня 2018, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС

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Специалисты АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" проводят капитальный ремонт тепловых сетей на улице Саранской в районе Пензенской ТЭЦ-1.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019гг. и программы "RE:конструкция" будет заменен участок теплотрассы протяженностью 210 п.м. в двухтрубном исполнении.

На сегодняшний день продолжаются работы по вскрытию каналов, производится демонтаж трубопровода, параллельно идет подготовка к укладке новой современной трубы диаметром 800 мм в ППУ-изоляции и сварочным работам. Всего на ремонт данного участка планируется израсходовать 34,9 млн рублей.

Работы идут по графику и завершатся 30 июня текущего года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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