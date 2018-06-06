Россия и Аргентина продолжат сотрудничество в области космических исследований и ядерной энергетики

В Минобрнауки России состоялась рабочая встреча статс-секретаря – заместителя Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зеньковича с Министром науки, технологий и инновационного производства Аргентинской Республики Лино Бараньяо, прибывшим в Россию с официальным двухдневным визитом.

Во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы российско-аргентинского сотрудничества, приоритетные направления научных исследований и нормативно-правовую базу российско-аргентинских отношений в сфере науки и технологий.

Представители обеих стран выразили готовность в дальнейшем укреплять и развивать научно-техническое сотрудничество и согласились, что сотрудничество по таким приоритетным для России и Аргентины направлениям, как космические исследования и ядерная энергетика, должно стать плодотворным для обеих стран. Кроме того, аргентинская сторона вышла с предложением сотрудничества в сфере морских исследований в Южной Атлантике. Российская сторона подтвердила свою заинтересованность в данной сфере и обещала рассмотреть предложение аргентинских партнёров.

Минобрнауки РФ