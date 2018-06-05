Ростех организовал телекоммуникационную инфраструктуру к чемпионату мира

Ростех полностью завершил цифровой проект по построению инфо-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках подготовки к ЧМ-2018. В проекте задействованы десятки городов и сотни объектов, тысячи единиц оборудования, системные решения, благодаря которым в несколько раз улучшены возможности сетей связи и качество телевизионной трансляции.

Масштабные работы проведены на 230 объектах в 30 городах, расположенных в 17 регионах России. В состав объектов входят стадионы, международный вещательный центр, офисы FIFA и Оргкомитета "Россия-2018", тренировочные площадки, гостиницы, аэропорты, вокзалы, транспортные депо и места удаленного досмотра грузов.

"Это наш вклад в организацию спортивных мероприятий в России, которая благодаря современным техническим достижениям выходит на новый уровень. Кроме того, результаты проекта имеют большое значение для жизни целого ряда городов, их жителей, страны в целом и будут использоваться после чемпионата многие годы. При этом специально к чемпионату проведена модернизация российских сетей связи, что позволило в несколько раз увеличить их пропускную способность и впервые в истории организовать трансляцию спортивных мероприятий в формате Ultra HD", – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

В целях передачи изображения сверхвысокой четкости на каждом стадионе обеспечена пропускная способность оптоволоконной сети 200 Гбит/с. Так, пропускная способность оптической сети на каждый город выросла в три раза – с 80 до 240 Гбит/с; радиопокрытие объектов в стандартах 2G/3G/4G поддерживает обслуживание порядка 1 млн абонентов; установлено 13 земных станций спутниковой связи; на стадионах развернуты сети кабельного телевидения для 5 тыс. телевизионных панелей, организована система удаленного синхронного перевода на восемь иностранных языков; порядка 11 тыс. абонентов готова обслужить сеть цифровой радиосвязи ТЕТRА.

В реализации проекта задействована кооперация из более чем 30 отечественных соисполнителей во главе с дочерней компанией Ростеха – Национальным центром информатизации. Для организации сервисов использованы преимущественно отечественные технические средства и технологические решения.

В настоящее время во всех городах-участниках сформированы технические команды – в составе каждой около 200 человек – для обеспечения бесперебойной работы ИКТ-инфраструктуры во время чемпионата.

"Оборудование, которое будет использовано в рамках ЧМ-2018, ранее прошло проверку боем в ходе Кубка конфедераций FIFA 2017 в четырех городах России – непрерывная эксплуатация в течение 54 дней подтвердила высокий уровень его надежности. В оставшийся до открытия ЧМ-2018 период проводятся совместные комплексные тренировки всех участников проекта и проверки технологического взаимодействия всех операторов связи на объектах", – отметил Василий Бровко.

Для справки: Распоряжением Правительства Российской Федерации Ростех определен единственным исполнителем услуг по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.