В 2018 году "Ленэнерго" отремонтировало более 1,5 тысяч километров воздушных линий

С января по конец мая 2018 года ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") отремонтировало 1547,3 километров воздушных линий и 14 километров кабельных линий различного класса напряжения. Работы проводятся в рамках ремонтной программы для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в осенне-зимний период 2018/19 годов.

Энергетики заменили 692 опоры и 12139 изоляторов на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтировали 736 трансформаторных подстанций. Расчищено 616,5 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) 6-110 кВ.

Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.