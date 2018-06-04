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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2018 году "Ленэнерго" отремонтировало более 1,5 тысяч километров воздушных линий

В 2018 году Ленэнерго отремонтировало более 1,5 тысяч километров воздушных линий

6 июня 2018, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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С января по конец мая 2018 года ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") отремонтировало 1547,3 километров воздушных линий и 14 километров кабельных линий различного класса напряжения. Работы проводятся в рамках ремонтной программы для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в осенне-зимний период 2018/19 годов.

Энергетики заменили 692 опоры и 12139 изоляторов на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтировали 736 трансформаторных подстанций. Расчищено 616,5 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) 6-110 кВ.

Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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