В Красновишерском районе по факту хищения электроэнергии возбуждено уголовное дело

Отделение МВД России по Красновишерскому району возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 165 Уголовного Кодекса РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки заявления, направленного в правоохранительные органы филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

В заявлении указано, что в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники электросетевой компании обнаружили в здании пожарного депо, расположенного в п. Усть-Язьва, дополнительный вводной провод, смонтированный в обход прибора учета электроэнергии.

Согласно составленному акту о безучетном потреблении электроэнергии, объем похищенной электроэнергии превысил 116 тысяч киловатт-часов. Имущественный ущерб, нанесенный энергетикам, составил более 312 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.