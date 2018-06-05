В ОАО "Сетевая компания" состоялось совещание представителей Производственно- технического управления

На мероприятии обсудили общетехнические вопросы, итоги деятельности управления и ПТО филиалов за 2017 и перспективы на 2018 годы.

С приветствием к собравшимся обратился заместитель генерального директора – технический директор компании Илшат Галимзянов, который отметив, что в этих подразделениях компании трудятся компетентные, технически грамотные специалисты, на которых возложена большая ответственность и предъявляются высокие требования, перешел к задачам, которые предстоит решать структурному подразделению как в ближайшее время, так и в отдаленной перспективе.

Это – слаженная работа по актуализации технической политики компании, повышенное внимание инновационным направлениям, активизация усилий по интеграции существующего программного продукта с новым программным обеспечением в рамках внедряемой в компании глобальной автоматизации производственных процессов, вопросы, возникающие в связи с изменившейся методикой оценки готовности предприятия к работе в отопительный период и т.д.

По традиции почетным участником совещания стал председатель республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов РТ Ленар Гайсин, который вручил диплом 2 степени коллективу изобретателей и рационализаторов ОАО "Сетевая компания" по итогам республиканского смотра на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди предприятий энергетики. Также изобретателям и рационализаторам были вручены награды ОАО "Сетевая компания". Полный список награжденных здесь.

"В 2017 году в компании было внедрено 377 рационализаторских предложений – это максимальный показатель за последние годы", - пояснил представленные статистические данные инженер отдела новой техники и технологий (ОНТиТ) ПТУ Тагир Каримов. Экономический эффект от внедренных рацпредложений составил более 27 млн рублей. В этом процессе в прошлом году было задействовано 540 сотрудников, из которых около 22% составляет молодежь до 30 лет.

О результатах проводимой в компании работы по НИОКР проинформировала инженер ОНТиТ ПТУ Алсу Насибуллина. В прошлом году в компании проводилась работа по 23 научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (13- реализовано) с общей суммой финансирования – 49, 3 млн рублей. Среди наиболее значимых разработок - методика по расчету электрической нагрузки на основе актуализированных значений удельных нагрузок жилых и общественных зданий в РТ. Исследованиями были охвачены более 2 тысяч многоквартирных домов, сотни объектов социальной инфраструктуры. В результате были сделаны выводы о превышении расчетных мощностей по сравнению с фактическими в полтора- два раза и озвучена необходимость формирования новых подходов при проектировании систем электроснабжения.

Также представителями ПТУ (ведущими инженерами отдела общетехнических вопросов Гульнарой Шакировой и Тахиром Юнусовым) для сотрудников филиалов были озвучены изменения по порядку подготовки компании к работе в отопительный период, связанные с изменениями в приказе Минэнерго РФ, которые должны вступить в силу с 1 июля 2018. Новшество состоит в том, что сейчас оценка готовности компании к сезону низких температур будет приниматься не голосованием членов комиссии ОЗП, а на основании индексов готовности. Они будут формироваться на основе подробной отчетности, подаваемой представителями компании в контролирующие и надзорные органы. Именно от этой ювелирно выполненной сотрудниками ПТО работы будет зависеть результат, традиционно подводимый в октябре. Поэтому декларирование основных позиций сопровождалось актуальными рекомендациями по совершенствованию производственного процесса и вызвало множество вопросов у аудитории.

В свою очередь представители филиалов выступили с докладами, в которых обозначили проблемные вопросы в своей деятельности. В частности, начальник ПТО ЧЭС Константин Фугин выступил с предложением по реорганизации структуры ПТО. Решение о создании рабочей группы и начало работ по формированию новой структуры, которое было занесено в протокол заседания, стало еще одним подтверждением продуктивности таких отчетных мероприятий, не говоря уже о ряде других существенных моментов, которые были "взяты на карандаш".

Представленные отчеты о влиянии технических и организационных мероприятий на показатели надежности электроснабжения были органично дополнены выступлением начальника ОНТиТ Александра Садыкова, который представил собравшимся рассматриваемую сейчас в компании концепцию по актуализации технической политики. А именно - дополнение ее новыми разделами, соответствующими изменениями в нормативно-технической документации, формированием перечня оборудования, рекомендованного к использованию и др.

В завершение совещания начальник Производственно-технического управления Юрий Галицкий обозначил задачи на 2018 год, дав подробные разъяснения по пунктам, заявленным на перспективу. Им была отмечена в целом положительная динамика по всем направлениям, курируемых подразделениями ПТУ.