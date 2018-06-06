В Правительстве РСО-Алания рассмотрели проблемы топливно-энергетического комплекса

На заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Северной Осетии, на котором приняли участие заместитель и советник директора филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" Лена Рагимова и Батраз Дзестелов, заместитель и советник управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Казбек Хаблиев и Вадим Бекмурзов, при участии глав АМС муниципальных образований и руководителей предприятий коммунального комплекса рассматривались вопросы развития электросетевого комплекса региона и решения проблем.

Среди основных вопросов – задолженность за потребленные энергоресурсы, принимаемые меры по ее сокращению и работа, проводимая муниципальными органами в данном направлении. Обсуждена реализация "дорожной карты" по улучшению ситуации в ТЭК РСО-Алания за 4 месяца 2018 года.

Представители филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" обозначили причины, из-за которых невозможно решить вопрос по технологическому присоединению объектов 31-го и 32-го микрорайонов в столице Северной Осетии. Как было отмечено, на сегодняшний день собственником электросетевого хозяйства в микрорайонах является АМС г. Владикавказа. Именно на собственниках сетей действующим законодательством возлагается обязанность по надлежащему оформлению документов и заключению договора энергоснабжения (либо оказания услуг по передаче электроэнергии) с энергокомпанией. Однако, до настоящего времени соответствующие документы не заключены ввиду отсутствия акта Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, без которого сетевая компания не вправе завершить процесс технологического присоединения данных энергопринимающих устройств.

Для разрешения данного вопроса и урегулирования сложившейся ситуации заместитель председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев поручил представителям АМС Владикавказа ускорить оформление технических документов для присоединения к электросетям МРСК Северного Кавказа энергообъектов новых микрорайонов.

На заседании МРГ также обсуждены вопросы консолидации электросетевых активов в регионе и платежной дисциплины потребителей за оказанные услуги по передаче электроэнергии. Как отметил заместитель директора филиала "МРСК Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго" Лена Рагимова, дебиторская задолженность территориальных сетевых организаций республики за услуги по передачи электроэнергии перед сетевой компанией не снижается, и на 1 мая т.г. она составила около 600 млн рублей, прирост с января 2016 года по май 2018 г. – 248 млн рублей. Уровень оплаты крайне низок.

Основными дебиторами являются муниципальные сетевые предприятия городов Ардон, Беслан и Моздок, которые в рамках консолидации электросетевого хозяйства, очередным этапом должны быть переданы в управление МРСК Северного Кавказа. В этой связи, по поручению руководства республики, по итогам совещания, главы данных муниципальных образований должны представить всю недостающую документацию в сетевую компанию для проведения дальнейших корпоративных мероприятий.

По словам заместителя управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Казбека Хаблиева, в части оплаты за потребленную электроэнергию за 4 месяца 2018 года, отмечена положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты конечными потребителями составил 84,3 %, что на 3,3 % (или 87 млн руб.) выше, чем за аналогичный период 2017 года. По его словам, по-прежнему отмечается прирост дебиторской задолженности, который превысил 234 млн рублей. Основную долю в нем (74 %) занимают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, но и потребители финансируемые из средств регионального бюджета задолжали 9 млн рублей.

Вице-премьер Правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев указал на недопустимую ситуацию в отношении платежей за энергоносители со стороны муниципальных предприятий и отметил личную ответственность каждого руководителя АМС районов.



На заседании также рассматривалась также деятельность Управления федеральной службы судебных приставов по взысканию просроченной задолженности за потребленные ресурсы и МВД в сфере расследований на предприятиях ТЭК.