В Смоленске обсудили, как предотвратить незаконный оборот промышленной продукции

Губернатор Алексей Островский провел внеплановое заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Смоленской области, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы противодействия обороту некачественных и фальсифицированных кабельно-проводниковых изделий в регионе.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил, что снижение импорта на рынке кабельно-проводниковой продукции России позволило отечественным производителям занять освободившиеся ниши и, тем самым, увеличить долю товаров собственного производства. В то же время это привело к обострению конкурентной борьбы, где весомым аргументом в пользу тех или иных изделий наряду со стоимостью становится их качество.

"На современном электротехническом рынке обороты кабельно-проводниковой продукции низкого качества, к сожалению, достигли уровня массового явления. Конечный потребитель приобретает товар, технические характеристики которого не соответствуют заявленным в документации, либо вообще отсутствует какая-либо маркировка. Оценить масштаб проблемы в конкретных цифрах достаточно сложно, поскольку оборот фальсификата, как правило, происходит в теневом секторе экономике, — подчеркнул Алексей Островский. – Такое положение дел отнюдь не является безобидным – мало того, что от этого страдает деловая репутация всех участников рынка, так оно еще несет в себе реальную угрозу безопасности, а нередко и жизни человека".

По словам Михаила Осокина – руководителя группы компаний "Конкорд", специализирующейся на изготовлении силового кабеля, недобросовестные производители чаще всего уменьшают диаметр проводников, экономят на меди, не обеспечивают требуемый изоляционный покров изделий, что влечет за собой перегрев устройств, нарушение их электроизоляционных свойств. Это, в свою очередь, приводит к воспламенениям и коротким замыканиям, последствия которых могут быть самыми трагичными. Михаил Осокин считает, что оборот кабеля, не соответствующего требованиям качества, только за прошлый год превысил 82%.

Вместе с тем, выступившие на заседании руководители ведущих строительных организаций региона заявили, что в высшей степени серьезно относятся к использованию кабельной продукции на объектах строительства. Прежде всего, это обусловлено ответственностью застройщиков за качественное выполнение работ и безусловное обеспечение норм безопасности. Кроме этого, постоянный контроль за строительством жилья осуществляет департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области. Отступление от ГОСТа или проекта строительства, использование несертифицированной продукции, в том числе, кабельной, ведет к неоправданным финансовым рискам и репутационным потерям.

Президент некоммерческого партнерства регионального межотраслевого объединения работодателей "Союз строителей Смоленской области" Вадим Косых констатировал, что крупные смоленские застройщики используют в своей деятельности только сертифицированную кабельную продукцию. Однако, по его мнению, необходимо усилить контроль за оборотом изделий энергетического назначения в торговых сетях.

Губернатор призвал производителей кабельно-проводниковой продукции активнее взаимодействовать с правоохранительными и надзорными органами напрямую, информируя о выявленных фактах нарушений в данной сфере производства, а контрольные ведомства – оперативно реагировать на поступающие обращения.

Также Алексей Островский поручил подготовить очередное заседание Комиссии, посвященное комплексному обсуждению вопросов незаконного оборота продукции в промышленном секторе Смоленщины.

"Считаю, что основными докладчиками должны выступить представители экономического блока Администрации Смоленской области и регионального Управления МВД, чтобы иметь возможность увидеть полную картину и выработать эффективные меры и методы противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции", — подвел итог заседания губернатор.

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