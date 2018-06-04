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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Задолженность перед Тулэнерго за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам превысила 176 млн. рублей

Задолженность перед Тулэнерго за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам превысила 176 млн. рублей

6 июня 2018, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжает в судебном порядке взыскивать дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии. По состоянию на 5 июня текущего года просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 176,574 млн. рублей.

В отношении недобросовестных плательщиков - ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по май 2017 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, "Тулэнерго" проводит претензионно-исковую работу.

Среди неплательщиков - ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" - 7,199 млн. рублей; ООО "Узловские коммунальные системы" - 27,99 млн. рублей; ООО "Узловской коммунальный сервис" - 12,10 млн. рублей; ООО "Узловский водоканал" - 21,45 млн. рублей; ООО "Узловское водо-канализационное хозяйство" – 9,53 млн. рублей; ООО "Эко-Ресурс" - 2,83 млн. рублей; МУП "Черньтеплосервис" - 4,0 млн. рублей; ООО "Теплоэнергетик" - 21,6 млн. рублей; ООО "РГК-Тула" - 16,78 млн. рублей; АО "Киреевский завод легких металлоконструкций" - 29,50 млн. рублей; ООО "Водолей" - 1,95 млн. рублей; ООО "ВодСервис" - 10,61 млн. рублей; МУП МО "Веневский коммунальщик" - 11,06 млн. рублей.

Следует отметить, что недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Тульской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 вступила в силу законодательная инициатива, призванная повысить платежную дисциплину потребителей и обеспечить своевременную оплату электрической энергии и услуг по ее передаче. Согласно этому документу, изменился порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии. Энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя – должника при образовании задолженности в любом объеме, без ожидания ее накопления. Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. Также в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно ограничивать свое энергопотребление.

Энергетики напоминают, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

˗ нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

˗ невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

˗ необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

˗ нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

˗ невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.
Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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