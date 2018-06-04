Задолженность перед Тулэнерго за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам превысила 176 млн. рублей

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжает в судебном порядке взыскивать дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии. По состоянию на 5 июня текущего года просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 176,574 млн. рублей.

В отношении недобросовестных плательщиков - ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по май 2017 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, "Тулэнерго" проводит претензионно-исковую работу.

Среди неплательщиков - ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" - 7,199 млн. рублей; ООО "Узловские коммунальные системы" - 27,99 млн. рублей; ООО "Узловской коммунальный сервис" - 12,10 млн. рублей; ООО "Узловский водоканал" - 21,45 млн. рублей; ООО "Узловское водо-канализационное хозяйство" – 9,53 млн. рублей; ООО "Эко-Ресурс" - 2,83 млн. рублей; МУП "Черньтеплосервис" - 4,0 млн. рублей; ООО "Теплоэнергетик" - 21,6 млн. рублей; ООО "РГК-Тула" - 16,78 млн. рублей; АО "Киреевский завод легких металлоконструкций" - 29,50 млн. рублей; ООО "Водолей" - 1,95 млн. рублей; ООО "ВодСервис" - 10,61 млн. рублей; МУП МО "Веневский коммунальщик" - 11,06 млн. рублей.

Следует отметить, что недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Тульской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 вступила в силу законодательная инициатива, призванная повысить платежную дисциплину потребителей и обеспечить своевременную оплату электрической энергии и услуг по ее передаче. Согласно этому документу, изменился порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии. Энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя – должника при образовании задолженности в любом объеме, без ожидания ее накопления. Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. Также в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно ограничивать свое энергопотребление.

Энергетики напоминают, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

˗ нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

˗ невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

˗ необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

˗ нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

˗ невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.