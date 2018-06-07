Энергетическая инфраструктура – основа развития бизнеса

Представители Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") приняли участие в первом муниципальном бизнес-форуме, состоявшемся в Новокубанском районе Краснодарского края. Энергетики совместно с органами власти и бизнес-сообществом обсудили вопросы перспективного экономического развития района и обеспечения инвестиционных проектов необходимой энергетической инфраструктурой.

В работе дискуссионной площадки по направлению инвестиционного сопровождения приняли участие как опытные бизнесмены, так и начинающие предприниматели. Новокубанский район сегодня активно развивается, реализация инвестиционных соглашений, строительство новых объектов требует эффективного взаимодействия муниципальной власти, бизнеса и сетевой компании. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы повышения доступности энергетической инфраструктуры, особенности законодательной и нормативной базы, регулирующей сферу технологического присоединения к электрическим сетям, территориального планирования, как инструмента качественного развития инфраструктурных сетей.

– Подобные мероприятия очень важны для откровенного и конструктивного диалога, направленного на поиск оптимальных решений и создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Только в этом году Армавирский филиал Кубаньэнерго присоединил к сетям свыше 420 новых объектов, из которых более 80 – это предприятия малого и среднего бизнеса, – комментирует помощник директор Армавирских электрических сетей Роман Бандурко.

Своевременное выполнение обязательств по заключенным договорам, как со стороны сетевой компании, так и со стороны малого и среднего бизнеса обеспечит быстрый рост производств и в целом способствует социально-экономическому развитию региона.