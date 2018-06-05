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Отраслевые новости: Энергетика

Институт Гидропроект поделился опытом информационного моделирования на общероссийской конференции

Институт Гидропроект поделился опытом информационного моделирования на общероссийской конференции

7 июня 2018, 15:32
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Специалист АО "Институт Гидропроект" Николай Трифонов рассказал об опыте применения технологий информационного моделирования сооружений (BIM-технологии) на 3-ей Общероссийской конференции "Стальные конструкции: текущее состояние и перспективы".

Ключевыми темами конференции стали перспективы применения современных видов металлопроката и металлоконструкций. Обсуждалось совершенствование механизмов технического регулирования в области производства и применения металлических конструкций и преодоление барьеров для развития стального строительства.

"BIM технологии становятся все более востребованными на рынке. Производители металлоконструкций не только внедряют их для повышения качества продукции, но и готовы взаимодействовать с заказчиками, обмениваясь информацией об изделиях уже на раннем этапе производства. Это повышает качество и прозрачность проекта, сокращает сроки монтажа, ведет к экономии средств заказчика",- комментирует Николай Трифонов.

Компания: ПАО "РусГидро"
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