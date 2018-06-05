Институт Гидропроект поделился опытом информационного моделирования на общероссийской конференции

Специалист АО "Институт Гидропроект" Николай Трифонов рассказал об опыте применения технологий информационного моделирования сооружений (BIM-технологии) на 3-ей Общероссийской конференции "Стальные конструкции: текущее состояние и перспективы".

Ключевыми темами конференции стали перспективы применения современных видов металлопроката и металлоконструкций. Обсуждалось совершенствование механизмов технического регулирования в области производства и применения металлических конструкций и преодоление барьеров для развития стального строительства.

"BIM технологии становятся все более востребованными на рынке. Производители металлоконструкций не только внедряют их для повышения качества продукции, но и готовы взаимодействовать с заказчиками, обмениваясь информацией об изделиях уже на раннем этапе производства. Это повышает качество и прозрачность проекта, сокращает сроки монтажа, ведет к экономии средств заказчика",- комментирует Николай Трифонов.