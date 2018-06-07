С 1 июля 2018 года в Дагестане войдут в силу новые тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2018 года в Республике Дагестан вводятся новые тарифы на электроэнергию, установленные Республиканской службой по тарифам (РСТ). Их повышение входит в предельно допустимый максимум, утвержденный Федеральной службой по тарифам РФ.

Согласно Постановлению РСТ Республики Дагестан от 22 декабря 2017 года № 109, население Дагестана, а также категория потребителей, приравненных к населению, будут платить по одноставочному тарифу 2,48 руб. за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу – 2,85 руб. за кВт.ч в дневной зоне и 1,98 руб. за кВт.ч – в ночной зоне. По одноставочному тарифу, дифференцированному по трем зонам суток: пиковая зона – 2,98 руб. за кВт.ч, полупиковая – 2,48 руб. за кВт.ч, ночная – 1,98 руб. за кВт.ч.

Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, как и для потребителей в сельских населенных пунктах с июля текущего года устанавливается цена по одноставочному тарифу – 1,74 руб. за кВт.ч.

Изменение тарифа является результатом тщательной независимой оценки и анализа экономической обоснованности, проводимой специалистами регулирующих органов.

Процесс формирования цен на электроэнергию предельно прозрачен. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке:

http://www.dag-esk.ru/images/data/klientam/tarif_nas/tarifs_naselenie_2018.pdf