360 злостным неплательщикам Элисты отключат электроэнергию

С 9 по 13 июня бригады калмыцкого филиала ПАО МРСК Юга (входит в ГК "Россети") проведут очередные рейды по отключению злостных должников на территории города Элисты. В "черных списках" энергетиков значатся более 360 абонентов – жильцов частного сектора с задолженностью за два расчетных периода и более. Еще 368 заявок на отключение жильцов многоквартирных домов направлено калмыцким филиалом в управляющие компании города.

В частный сектор города для отключения неплательщиков от электросетей будут направлены сразу шесть бригад электромонтеров, оснащенных специальным оборудованием и спецавтотранспортом. С начала текущего года в Элисте за долги уже были отключены от сети 337 абонентов, 237 из них после оплаты долгов электроснабжение возобновлено.

Напомним, что возобновление подачи электроэнергии производится за дополнительную плату и только после полного погашения долга. При этом 826 абонентов предпочли погасить долги после предупреждения о введении ограничений, не дожидаясь отключения.

Следующий этап отключения от электросети злостных неплательщиков начнется с 29 июня. Калмыцкий филиал уже уведомил 702 потребителей о предстоящем введении режима ограничения потребления электроэнергии за долги через свой сайт http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/garantiruyushchiy-postavshchik/perechen-potrebiteley-g-elisty-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-vvedenie-ogranicheniy-rezhima-potr/. Согласно законодательству, на погашение задолженности потребителям дается ровно 30 дней со дня уведомления.

По данным энергосбытового управления филиала, по состоянию на 1 июня 2018 года общая дебиторская задолженность от продажи электроэнергии физическим лицам составляет 37 млн рублей. В отношении должников из числа юридических лиц ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности.