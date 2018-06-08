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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Калмэнергосбыт" приняло участие в республиканском совещании по охране труда

АО Калмэнергосбыт приняло участие в республиканском совещании по охране труда

8 июня 2018, 16:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ

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В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия состоялся республиканский семинар-совещание с работодателями и специалистами по обсуждению актуальных направлений о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетической отрасли региона.

Наряду с главами муниципальных образований республики, представителями предприятий ЖКХ и энергетики в работе семинара-совещания принял участие руководитель группы охраны труда и техники безопасности АО "Калмэнергосбыт" (входит в группу компаний "Россети") Григорий Гусев.

Участники совещания также рассмотрели вопросы профилактики и предупреждения несчастных случаев с тяжелым исходом на производстве. По мнению Григория Гусева, крайне важно и то, что на семинаре обсуждались не только изменения и новации в российском законодательстве, касающиеся вопросов охраны труда, но и конкретные способы их реализации как на региональном уровне, так и в отдельно взятых производственных коллективах.

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