АО "Калмэнергосбыт" приняло участие в республиканском совещании по охране труда

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия состоялся республиканский семинар-совещание с работодателями и специалистами по обсуждению актуальных направлений о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетической отрасли региона.

Наряду с главами муниципальных образований республики, представителями предприятий ЖКХ и энергетики в работе семинара-совещания принял участие руководитель группы охраны труда и техники безопасности АО "Калмэнергосбыт" (входит в группу компаний "Россети") Григорий Гусев.

Участники совещания также рассмотрели вопросы профилактики и предупреждения несчастных случаев с тяжелым исходом на производстве. По мнению Григория Гусева, крайне важно и то, что на семинаре обсуждались не только изменения и новации в российском законодательстве, касающиеся вопросов охраны труда, но и конкретные способы их реализации как на региональном уровне, так и в отдельно взятых производственных коллективах.