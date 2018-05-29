АО "ОЭК" переходит на особый режим работы на период празднования Дня России

В связи с празднованием Дня России 12 июня 2018 года АО "Объединенная энергетическая компания" усиливает меры по повышению надежности работы электрических сетей.

В целях оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в сети 110-220 кВ, на подстанциях 110-220 кВ, в распределительной сети 0,4-20 кВ и обеспечения устойчивой и надежной работы сетей наружного освещения улиц, архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, а также декоративной иллюминации в г. Москве будет установлен особый режим работы всех подразделений АО "ОЭК" в период с 9 по 13 июня.

Для скорейшей ликвидации возможных аварийных ситуаций в указанный период энергетиками Комплекса городского хозяйства организовано дежурство ответственных руководителей и ремонтного персонала. В случае обесточения потребители будут запитаны от автономных источников питания.

Кроме того, будут усилены меры по соблюдению общей и пожарной безопасности зданий и сооружений, принадлежащих АО "ОЭК".

Также будут приняты меры по антитеррористической защите объектов, усилен контроль за соблюдением внутрипропускного и внутриобъектового режимов.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах компании организовано круглосуточное взаимодействие между подразделениями компании со смежными организациями, в том числе МЧС РФ. Назначены оперативные дежурные по организации взаимодействия.

Деятельность АО "ОЭК" отвечает высоким организационным стандартам, компания поддерживает свое электросетевое имущество в состоянии готовности к широкому кругу возможных проблем как природного, так и техногенного характера.

