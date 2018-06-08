"Дочка" Siemens в РФ для программы модернизации ТЭС может начать выпуск турбин 320 МВт

Siemens хочет стать ключевым поставщиком в рамках программы модернизации электростанций в России и для этого даже готовится локализовать производство газовых турбин мощностью 320 МВт, сообщил генеральный директор "Сименс Технологии газовых турбин" Нико Петцольд в ходе выступления на "СПГ Конгрессе".

"Моя мечта, конечно, полностью использовать будущие мощности. Поэтому мы сейчас готовим множество решений, не только продуктов, но и решений для клиентов в рамках программы модернизации ДПМ-2 (договор о предоставлении мощности — ред.) в России. Хочется быть полностью для нее готовым и быть ключевым поставщиком для всех участников этой программы. Это моя мечта. И мы готовы для этого", — сказал он.

"Мы достигли высокого уровня локализации, более 60%… И мы готовимся создать производственные мощности (в России — ред.) для нашей турбины 320 МВт, которая также сейчас находится в стадии подготовки к локализации, поскольку наши клиенты просят нас готовиться к программе модернизации ДПМ-2. Чтобы этот продукт был также доступен", — добавил он.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен.

У "Силовых машин" и Siemens в Ленинградской области есть совместное предприятие по выпуску турбин по технологии немецкого концерна.

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